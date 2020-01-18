https://static.news.ru/photo/a40f7220-3a34-11ea-b77d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывшего начальника украинской Госавтоинспекции Александра Ершова задержала полиция в Киеве. Экс-глава ГАИ, предположительно, управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Об инциденте сообщается на странице автомобильного сообщества Pitbull Kiev в Facebook. 17 января Ершов отдыхал с друзьями в Голосеевском районе Киева. Около 02:00 по местному времени 18 января он покинул компанию и был замечен членами сообщества садящимся за руль автомобиля Range Rover «в сильном алкогольном опьянении». Активисты поехали за бывшим начальником ГАИ и вызвали полицию. Отмечается, что манера езды Ершова была «явно неадекватная», а скорость иногда превышала 100 км/ч.

В какой-то момент Ершов остановил автомобиль и начал разговор на повышенных тонах со следовавшими за ним активистами. Вскоре прибыла полиция. Бывший глава ГАИ отказался предъявлять документы и пытался всеми способами уйти с места событий. Правоохранительные органы неоднократно указали Ершову на то, что у него имеются все внешние признаки алкогольного опьянения, однако пройти экспертизу он тоже отказался. После долгих разбирательств Ершов был задержан. О дальнейших дисциплинарных мерах в отношении него пока ничего не известно.

Ранее в январе, как передавал NEWS.ru, полиция Лондона оштрафовала гражданина России, который в состоянии алкогольного опьянения врезался на самокате в мопед.