Бывшего начальника украинской Госавтоинспекции Александра Ершова задержала полиция в Киеве. Экс-глава ГАИ, предположительно, управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Об инциденте
В какой-то момент Ершов остановил автомобиль и начал разговор на повышенных тонах со следовавшими за ним активистами. Вскоре прибыла полиция. Бывший глава ГАИ отказался предъявлять документы и пытался всеми способами уйти с места событий. Правоохранительные органы неоднократно указали Ершову на то, что у него имеются все внешние признаки алкогольного опьянения, однако пройти экспертизу он тоже отказался. После долгих разбирательств Ершов был задержан. О дальнейших дисциплинарных мерах в отношении него пока ничего не известно.
Ранее в январе, как передавал NEWS.ru, полиция Лондона оштрафовала гражданина России, который в состоянии алкогольного опьянения врезался на самокате в мопед.
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