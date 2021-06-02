Борт «Белавиа» экстренно приземлился в Краснодаре

https://static.news.ru/photo/26c893c0-c37a-11eb-9dd5-96000091f725_660.jpg Фото: belavia/facebook.com

Самолёт авиакомпании «Белавиа» в среду, 2 июня, совершил экстренную посадку в аэропорту Краснодара. Экипажу пришлось посадить борт из-за технических проблем в топливной системе. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта кубанской столицы, передаёт РИА Новости.

Самолёт экстренно сел в 00:42 по местному времени. Спустя почти восемь часов за пассажирами прибыл резервный борт. К вывозу из Краснодара подготовили 180 человек.

Вывозной рейс BRU8284 авиакомпании «Белавиа» Краснодар — Минск со 180 пассажирами на борту вылетел в 10:23, — цитирует сообщение пресс-службы аэропорта портал «Кубань 24».

Ранее гендиректор «Белавиа» Игорь Чергинец сообщил, что авиакомпания отказалась летать в Крым, так как должно быть политическое признание полуострова как части России.

Между тем на переговорах в Сочи президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о том, что «Белавиа» расширит географию полётов в Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при этом заявил, что вопрос о возможности полётов «Белавиа» в Крым нужно задавать белорусской авиакомпании.