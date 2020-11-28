Более 60 военных медиков из РФ прибыли в Степанакерт

https://static.news.ru/photo/37a27048-320d-11eb-ace1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

В столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики, город Степанакерт, прибыли более 60 военных врачей из России. Медиков военно-транспортными самолетами Ил-76 доставили в Ереван из Хабаровска. Затем специалисты отправились в Степанакерт в составе колонны техники. Их сопровождали военной полиции и российского миротворческого контингента. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщили представители Министерства обороны РФ.

Как подчеркнули в ведомстве, в город доставили первые подразделения медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа. Их задача состоит в оказании помощи местным жителям. В состав подразделения врачей входят военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи.

В настоящему моменту россияне уже посодействовали тому, чтобы в Степанакерте была восстановлена работа общественного транспорта и налажено дорожное движение.

Инженерно-технические подразделения российского контингента миротворческих сил продолжают оказывать помощь местной администрации в расчистке дорог общего пользования и восстановлении объектов социальной инфраструктуры, — цитирует РИА Новости представителей Минобороны.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Россия в рамках договорённостей направила в Нагорный Карабах миротворческий контингент.

Как ранее передавал NEWS.ru, 25 ноября дополнительная группировка российских спасателей направилась в Нагорный Карабах для оказания помощи местным жителям.