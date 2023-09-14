Более 500 сел Казахстана могут исчезнуть В Казахстане могут упразднить более 500 сел из-за оттока населения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Казахстане наблюдается тенденция сокращения сельского населения, что может привести к исчезновению более 500 сел. Основной причиной миграции становятся тяжелые условия для жизни: отсутствие воды, необходимой инфраструктуры, мест для отдыха и возможностей учиться и работать, сообщает EADaily со ссылкой на местные СМИ.

С 2012 по 2022 год в Казахстане жителей сел стало меньше на 500 тысяч человек, а количество населенных пунктов сократилось с 6,9 до 6,3 тысячи. Больше всего сел упразднили на севере страны — 269 деревень. На юге количество сел уменьшилось на 119, на западе — на 118, а в центрально-восточных регионах — на 103.

По данным местных исполнительных органов, сейчас в Казахстане в 549 селах население составляет менее 50 человек. Согласно закону «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан», такая территория не может считаться населенным пунктом, в связи с чем эти деревни могут упразднить.

В Казахстане на данный момент жители 1,4 тысячи сел не имеют доступа к чистой питьевой воде и только 27,1% от общего числа подключены к централизованному газоснабжению. 2,7 тысячи школ в деревнях малокомплектные, а во многих населенных пунктах нет больниц.

Ранее стало известно, что около четверти жителей регионов хотят, чтобы их дети переехали жить в Москву или в Санкт-Петербург. Социальный психолог Александр Кичаев объяснил такое желание высоким уровнем комфорта жизни в мегаполисах.