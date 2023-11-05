Бои в Крынках и успешный штурм Спорного: что происходит в зоне СВО 5 ноября «Два майора»: ВСУ снизили активность в Запорожье

Фото: МО РФ

ВСУ продолжают активные вылазки на Днепре, российские войска продвигаются под Угледаром. Где были наиболее ожесточенные бои, какие населенные пункты оказались под ударом, что еще происходит в зоне СВО 5 ноября?

Что с украинским плацдармом на Днепре 5 ноября

Военкоры сообщают, что на Херсонском направлении сохраняется активность ВСУ на левобережье Днепра, при этом линия боевого соприкосновения существенно не меняется.

«В Крынках идут позиционные бои. В районе Песчановки и Поймы — боестолкновения малых групп пехоты», — сообщает Telegram-канал «Два Майора».

Источники отмечают, что активно работает российская артиллерия, а ВКС РФ за минувшие сутки применили до 40 фугасных авиабомб с модулями планирования и коррекции.

«Два Майора» сообщают, что в Генштабе ВС РФ уделяют повышенное внимание ситуации на Херсонском направлении.

«В целом же противник ценой тяжелых потерь старается расширить плацдарм на нашем берегу в известных районах, но не достигает успехов. Сражение продолжается, враг тянет на наш берег новые силы, дроны-камикадзе используются все чаще обеими сторонами», — сообщил канал.

Что происходит в Вербовом 5 ноября

В районе Вербового продолжаются ожесточенные артиллерийские бои, в ходе которых ВС РФ наносят удары по передовым позициям противника. ВСУ отвечают артиллерией по переднему краю российской обороны. Telegram-канал «Два Майора» сообщает, что появляются сведения о снижении интенсивности огня ВСУ и сокращении попыток штурма.

«На Запорожском фронте, с осторожностью скажем, что от фронтовиков поступает информация о снижении интенсивности артобстрелов. Но враг не оставляет попыток продавить фронт, используя малые группы мотопехоты», — пишет канал.

По данным Telegram-канала WarGonzo, в течение дня украинские войска предприняли попытку продвинуться у Новопрокоповки, но успеха не имели.

Фото: МО Украины

Как идут бои под Бахмутом 5 ноября

Telegram-канал «Два Майора» сообщил, что ВСУ удалось прорваться за железную дорогу южнее Бахмута (Артемовска) в районе населенного пункта Андреевка. На это у украинских военных ушел весь октябрь.

«Давят на трассу на Артемовск (Бахмут). У самой Клещеевки — оборонительные бои, почти без изменения линии фронта», — отмечает источник.

Есть ли продвижение под Угледаром 5 октября

По данным Telegram-канала WarGonzo, ВС РФ удалось продвинуться на Угледарском направлении.

«На Угледарском участке ВС РФ при поддержке артиллерии продвинулись у Приютного», — сообщают авторы канала.

Что еще происходит в зоне СВО 5 ноября

По сообщению Telegram-канала «Сводки и аналитика СВО», российские войска смогли взять поселок Спорное на Северском направлении, бои за который продолжались более года. Штурм поселка продолжался больше недели.

«На данном направлении наша армия также активизировала наступательные действия и ведет штурм Верхнекаменского и Белогоровки. Есть значительные успехи», — пишут авторы канала.

«Два Майора» информируют, что периодически сообщается о взятых опорниках противника на Купянском направлении, но прорыва фронта нет. По их версии, инициатива находится у ВС России.

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