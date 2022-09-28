«Без сна, на ногах»: КПП «Верхний Ларс» не готов к массовому исходу россиян Шли три километра в темноте по нейтралке, дул жесткий ветер, дорога местами была просто ад, думала, что подохну прям там

Фото: Ольга Смольская/РИА Новости

Очередь у КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии на границе с Грузией

Поток россиян, преодолевающих российско-грузинскую границу, не ослабевает уже неделю. По-прежнему в многокилометровой очереди стоят автомобили с номерными знаками самых различных регионов РФ. Люди испытывают нехватку продовольствия, бензина, просят друг у друга лекарства для себя и детей. В чатах Telegram много сообщений о простудных заболеваниях, сопровождающихся высокой температурой. Ночью в Дарьяльском ущелье, в котором расположен пункт пропуска «Верхний Ларс — Казбеги», становится холодно, но многие россияне, в спешке уехавшие из дома, не захватили тёплых вещей. Несмотря на то что в Северной Осетии введён режим повышенной готовности, местные общественные деятели и волонтёры, посещающие застрявших на границе россиян, предупреждают о надвигающейся на республику гуманитарной катастрофе.

В темноте по нейтралке

Судя по сообщениям в чатах Telegram, очередь на границе в последние дни не уменьшается, а условия для людей в лучшую сторону не меняются. В среднем на автомобиле можно преодолеть границу за три-семь дней, пешком — за сутки или чуть больше. В чате «Верхний Ларс» люди продолжают рассказывать о своём опыте.

Ехала с парнем (категория В) и его другом из Ростова до Владикавказа на поезде. Доехали к 11 часам утра нормально, никто не проверял. От Владикавказа доставили нас местные к началу пробки за три тысячи рублей на троих. Примерно с 15:30 до 21:00 шли с багажом к пункту пропуска. Идёшь всё время вверх, что нелегко с вещами (у меня багаж на 15 кг). В 4:45 утра прошли российскую границу. Вопросы задавали о том, служил или нет, о цели перехода в Грузию, на что все отвечают: «Туризм». Дальше шли 3 км в темноте по нейтралке, дул жесткий ветер, дорога местами была просто ад, я думала, что подохну прям там. В 11:40 прошли грузинский паспортный контроль. До Тбилиси доехали за 5 тысяч рублей на троих. Всех обнимаю, все получится! — пишет в чате Саша А.

Георгий тоже сообщает, что ему удалось добраться от Владикавказа до Грузии за сутки:

Шёл 15 км до «Верхнего Ларса». Всего ушло 24 часа: с 13:00 28 сентября до 13:00 29 сентября (прошёл грузинский КПП). Без сна, на ногах.

Иосиф из Краснодара поделился опытом преодоления границы на автомобиле:

Мы добрались до границы 24.09. Приехали в Тбилиси только 27.09, ехали трое суток. Дорога на границе — тот ещё адок. У кого есть вопросы, пишите — расскажу о тонкостях перехода. Но лучше летите самолётом — в Ереван, Баку, Стамбул. Дешевле выйдет, на «Верхнем Ларсе» за каждый метр приходится платить.

Фото: Ольга Смольская/РИА Новости Автомобильная очередь на КПП «Верхний Ларс» на границе России и Грузии

Участники чата рассказывают, что местные дорожные полицейские за денежное вознаграждение сопровождают автомобили до пункта пропуска — суммы варьируются от 10 до 50 тысяч рублей за услугу.

Есть и призывы оказать медицинскую помощь детям.

У нас у ребёнка поднялась температура — 39,6. Ребёнка вырвало. В дороге уже шесть суток, стоим у КПП без движения. У нас только нурофен, нет противорвотного. Помогите! — пишет в отчаянии Ирина М.

Сообщений о заболеваниях в чате встречаешь немало. На них, судя по реакции других людей, стараются быстро откликнуться, ищут машины с заболевшими, оказывают им медицинскую помощь. Волонтёры из Владикавказа просят участников чата: «Сообщите, кому нужны лекарства, еда, вода, бензин — привезём, сколько можем. Называйте ваше точное местонахождение в пробке».

Активную работу североосетинских волонтёров в приграничной зоне подтвердил в беседе с NEWS.ru владикавказский общественный деятель Тамерлан Коков.

Владикавказцы помогают людям в очереди чем могут. Даже ночью развозят продукты, лекарства, тёплую одежду. Но очень удивляет растерянность местной власти. Уже в первые дни после начала массового исхода было понятно, что на границе начнётся столпотворение. Дорога здесь узкая, всего две полосы. Машины ехали одна за другой. Можно было ещё тогда взять ситуацию под контроль: выставить дорожные посты, нарезать поток, пропуская партиями к границе, принять другие меры, о которых дорожная полиция должна знать лучше меня, общественного деятеля. Но местные власти ждали команды из Москвы — они уже разучились принимать решения самостоятельно, покорившись федеральной вертикали власти. Только спустя неделю глава республики ввёл в Северной Осетии режим повышенной готовности. Мало кто понимает, что это такое, но хоть появилась надежда, что многочисленные службы наконец начнут работать. Вот, например, открыли в станице Архонская хаб для приезжающих в республику автомобилей, чтобы их сопровождать партиями, и то хорошо,— рассказал собеседник интернет-издания.

По словам Тамерлана Кокова, вдоль дороги к границе — сплошная антисанитария. Кучи мусора лежат и на трассе, и на обочинах. Понятно, что туалетов здесь нет, поэтому в них превращены кустарники и заросли. Владикавказ переполнен легковыми автомобилями чуть ли не со всей России. Гостиницы забиты, люди арендуют квартиры, пытаясь переждать ситуацию, понять, ехать ли дальше или вернуться домой.

Вчера на улице разговорился с Михаилом из Москвы, — продолжает Тамерлан Коков. — Он был напуган коллапсом на границе, смог купить авиабилет домой, чтобы вернуться, спрашивал у меня, как добраться до аэропорта. И таких людей немало. Я их хорошо понимаю: в приграничной зоне сложились нечеловеческие условия. Люди голодные, замерзают в сыром ущелье, болеют. Хорошо помню прежние вооружённые конфликты у нас: осетино-ингушский, грузино-осетинский, войну в соседней Чечне. Такого массового панического исхода, приводящего к гуманитарной катастрофе, я ещё не видел. Но тогда, в начале девяностых годов творилось беззаконие, а сейчас ведь люди пересекают границу на законных основаниях, только условий для этого нет.

Общественный деятель рассказал, что сотрудники военкомата Северной Осетии на самом деле во вторник, 27 сентября, прибыли на пункт пропуска. По его информации, они никого не задерживают и не возвращают, но выявленным через базу военнообязанным вручают повестки, объясняя, какому наказанию они могут быть подвергнуты, если не прибудут в свой военкомат вовремя.

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru У погранперехода с российской стороны власти развернули передвижной военкомат

Айтишники или агенты?

О надвигающейся гуманитарной катастрофе говорят и по ту сторону Главного Кавказского хребта — в Грузии. Нейтральная зона на границе забита автотранспортом и пешеходами. С грузинской стороны, по сообщениям местных СМИ и Telegram-каналов, перестали пропускать автомобили с иностранными номерами. Есть среди местных экспертов мнение, что новая волна эмигрантов-россиян породит не только гуманитарные и социальные проблемы, но и позволит наводнить Грузию «агентами спецслужб РФ».

Политолог Гела Васадзе пишет в своём Telegram-канале:

Пропускать всех без разбора — не вариант, надеюсь, не надо объяснять почему. В то же время оставить людей, а они люди, и не надо об этом забывать, вот так мучиться на нейтральной полосе недостойно для цивилизованного общества. Поэтому необходимо как можно быстрее создать фильтрационную систему, при которой все желающие перейти границу будут размещены в приграничных населенных пунктах, обеспечены питанием, а потом с ними будут проводится весь комплекс мероприятий по разрешению въезда в Грузию, — предложил грузинский эксперт.

Идею фильтрации российских эмигрантов поддержал вице-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционной партии «Граждане» Леван Иоселиани. Он назвал мужчин-эмигрантов «дезертирами», чьи планы в отношении Грузии неизвестны. «Мы не знаем, настроены ли эти люди доброжелательно по отношению к Грузии, не знаем, признают ли они территориальную целостность Грузии», — заявил вице-спикер телеканалу «Палитра ньюс», предложив властям разработать систему проверки приезжих из РФ. Иоселиани считает, что если в Грузию пустить сейчас всех желающих россиян, то «грузинам в ней места не останется».

В среду активисты оппозиционной партии «Дроа» провели на Военно-Грузинской дороге акцию протеста против въезда россиян в Грузию. Полиция остановила протестующих в пяти километрах от границы. Оппозиционеры развернули антироссийские плакаты и потребовали от властей закрыть границу для граждан РФ.

Фото: Ольга Смольская/РИА Новости Люди стоят в очереди у КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии на границе с Грузией

Грузинский политолог Арчил Сихарулидзе считает, что вопрос о российских эмигрантах имеет не гуманитарный, а идеологический характер.

Оппозиция поднимает весь этот хайп только потому, что на Западе популярно гнобить Россию и её граждан. Других тем у оппозиционеров нет, кроме как «русские идут». Они и обострили вопрос. На самом деле грузинское общество лучше всего относится к россиянам из всех тех, кто постоянно приезжает в Грузию и уезжает из неё. Власти не впадают в панику по отношению к россиянам в отличие от оппозиции, поскольку понимают, что к нам едут не обездоленные и разорённые беженцы, а высокопрофессиональные специалисты с доходами. К тому же власти пытаются сохранить межэтнический баланс в стране, в которой мирно живут представители многих национальностей, в том числе и враждующих между собой за пределами Грузии, — сказал собеседник интернет-издания.

Своеобразным ответом на протесты оппозиции стало решение грузинских властей о переводе пункта пропуска «Казбеги» на круглосуточный режим работы, чтобы увеличить его пропускную способность. Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе при этом добавил, что закрытие границы не позволит возвращаться в Грузию соотечественникам, живущим в России. Не исключено, что он имел в виду прежде всего граждан РФ грузинского происхождения, решивших уехать от частичной мобилизации.