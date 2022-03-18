Сердар Бердымухамедов вступил в должность президента Туркмении

Читайте нас в Google Новости

Победивший на выборах Сердар Бердымухамедов принёс присягу и вступил в должность президента Туркмении, сообщает Туркменское государственное информагентство ТДХ. Церемония инаугурации прошла во Дворце Рухыет. На президентских выборах 12 марта сын Гурбангулы Бердымухамедова набрал 72,97% голосов.

Сегодня в столице Туркменистана, во Дворце Рухыет (Духовность), состоялась торжественная церемония инаугурации новоизбранного Президента страны, — говорится в сообщении.

В торжественной церемонии приняли участие депутаты обеих палат туркменского парламента, члены правительства, представители Центризбиркома и различных ведомств. Новому главе государства было вручено удостоверение президента. Бердымухамедов официально будет возглавлять Туркмению следующие семь лет.

Выборы главы государства прошли 12 марта. На пост президента претендовали девять кандидатов, трое из них были выдвинуты политическими партиями, ещё шесть — от инициативных групп граждан областей и Ашхабада. В голосовании участвовали 3 362 052 человека, или 97,17% зарегистрированных избирателей.

Сердар Бердымухамедов занял первое место, набрав 72,97% голосов избирателей. Второе место занял проректор по научной работе Туркменского государственного института физической культуры и спорта Хыдыр Какабаевич Нуннаев, набравший 11,09% голосов.