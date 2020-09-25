Белорусское издание Tut.by могут лишить статуса СМИ

Министерство информации Белоруссии подало иск о лишении сетевого издания Tut.by статуса СМИ. Экономический суд Минска рассмотрит дело 8 октября.
Регистрация позволяет сотрудникам издания работать в районах вооружённых конфликтов или ЧС, а также на массовых мероприятиях,
Пока юристы компании изучают полученные документы. Мы продолжаем работать в прежнем режиме. Мы задействуем все правовые механизмы для того, чтобы возможные изменения не затронули нашу аудиторию, клиентов и партнёров, — отметили в издании.
С 7 августа СМИ получило четыре предупреждения о содержании материалов.
Tut.by активно освещает происходящие в Белоруссии оппозиционные акции.
В Белоруссии идут массовые протесты с 9 августа, дня, когда в стране состоялись выборы президента. ЦИК объявила, что Лукашенко набрал 80 процентов голосов, жители Белоруссии считают результаты сфальсифицированными.
Ранее NEWS.ru писал, что в Минске двух журналистов польского телеканала приговорили к 12 суткам ареста за неповиновение милиции и нарушение закона о СМИ. Они также должны будут выплатить штраф в размере 30 базовых величин ($311 по текущему курсу).
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