Белорусское издание Tut.by могут лишить статуса СМИ

https://static.news.ru/photo/25b8eaaa-ff5a-11ea-a9fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство информации Белоруссии подало иск о лишении сетевого издания Tut.by статуса СМИ. Экономический суд Минска рассмотрит дело 8 октября.

Регистрация позволяет сотрудникам издания работать в районах вооружённых конфликтов или ЧС, а также на массовых мероприятиях, говорится на сайте СМИ. При этом Tut.by сможет функционировать и без официального статуса, так как закон не обязывает его получать.

Пока юристы компании изучают полученные документы. Мы продолжаем работать в прежнем режиме. Мы задействуем все правовые механизмы для того, чтобы возможные изменения не затронули нашу аудиторию, клиентов и партнёров, — отметили в издании.

С 7 августа СМИ получило четыре предупреждения о содержании материалов.

Tut.by активно освещает происходящие в Белоруссии оппозиционные акции.

В Белоруссии идут массовые протесты с 9 августа, дня, когда в стране состоялись выборы президента. ЦИК объявила, что Лукашенко набрал 80 процентов голосов, жители Белоруссии считают результаты сфальсифицированными.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минске двух журналистов польского телеканала приговорили к 12 суткам ареста за неповиновение милиции и нарушение закона о СМИ. Они также должны будут выплатить штраф в размере 30 базовых величин ($311 по текущему курсу).