Белорусский суд приговорил к аресту двух польских журналистов

https://static.news.ru/photo/18e2970e-ff46-11ea-a848-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Минске двух журналистов польского телеканала приговорили к 12 суткам ареста за неповиновение милиции и нарушение закона о СМИ. Они также должны будут выплатить штраф в размере 30 базовых величин ($311 по текущему курсу).

Как сообщила в Telegram-канале Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ), речь идёт о журналистах польского телеканала «Белсат» Денисе Гончаренко и Алесе Любенчук.

Ранее «Белсат» несколько раз пытался аккредитовать корреспондентский пункт в Минске, но МИД Белоруссии ему отказывал. В результате сотрудники телеканала работали без аккредитации, передаёт РИА Новости.

Любенчук и Гончаренко были задержаны в четверг вечером возле Центра изоляции правонарушителей (ЦИП) в Минске, где они вместе с другими журналистами ожидали освобождения фотографов Александра Васюковича и Владимира Гридина. Правоохранители отвезли их в Московское РУВД Минска, в отношении них было составлено по два административных протокола.

В Белоруссии идут массовые протесты с 9 августа, дня, когда в стране состоялись выборы президента. ЦИК объявил, что Лукашенко набрал 80 процентов голосов, жители Белоруссии считают результаты сфальсифицированными.