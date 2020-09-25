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Белорусский суд приговорил к аресту двух польских журналистов

18:34, 25 сентября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Минске двух журналистов польского телеканала приговорили к 12 суткам ареста за неповиновение милиции и нарушение закона о СМИ. Они также должны будут выплатить штраф в размере 30 базовых величин ($311 по текущему курсу).

Как сообщила в Telegram-канале Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ), речь идёт о журналистах польского телеканала «Белсат» Денисе Гончаренко и Алесе Любенчук.

Ранее «Белсат» несколько раз пытался аккредитовать корреспондентский пункт в Минске, но МИД Белоруссии ему отказывал. В результате сотрудники телеканала работали без аккредитации, передаёт РИА Новости.

Любенчук и Гончаренко были задержаны в четверг вечером возле Центра изоляции правонарушителей (ЦИП) в Минске, где они вместе с другими журналистами ожидали освобождения фотографов Александра Васюковича и Владимира Гридина. Правоохранители отвезли их в Московское РУВД Минска, в отношении них было составлено по два административных протокола.

В Белоруссии идут массовые протесты с 9 августа, дня, когда в стране состоялись выборы президента. ЦИК объявил, что Лукашенко набрал 80 процентов голосов, жители Белоруссии считают результаты сфальсифицированными.

Ранее министерство иностранных дел Японии прокомментировало инаугурацию президента Белоруссии Александра Лукашенко. В ведомстве считают, что проведение церемонии без попыток общенационального диалога не способствует улучшению ситуации. Там отметили, что белорусские силовики продолжают задерживать мирных протестующих и настойчиво призвали белорусские власти немедленно прекратить необоснованные задержания и начать диалог с местными жителями, писал NEWS.ru.

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