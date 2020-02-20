Глава правительства Белоруссии Сергей Румас направил письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину. Он поблагодарил коллегу за помощь РФ в эвакуации десяти белорусских граждан из Китая.
Сергей Румас отметил, что и в дальнейшем плодотворное взаимодействие наших стран будет развиваться в духе дружбы, сотрудничества и взаимопонимания, — говорится в сообщении на сайте кабмина республики.
Ранее белорусский депутат Геннадий Давыдько отреагировал на слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что если Белоруссия хочет независимости, то её ждёт война с Россией. Он считает, что коллега из Киева ошибается, писал NEWS.ru.
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