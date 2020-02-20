https://static.news.ru/photo/d5ecdcae-53e0-11ea-bab1-fa163e074e61_660.jpg Сергей Румас Фото: Dmitry Medvedev/via Globallookpress.com

Глава правительства Белоруссии Сергей Румас направил письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину. Он поблагодарил коллегу за помощь РФ в эвакуации десяти белорусских граждан из Китая.

Сергей Румас отметил, что и в дальнейшем плодотворное взаимодействие наших стран будет развиваться в духе дружбы, сотрудничества и взаимопонимания, — говорится в сообщении на сайте кабмина республики.

Ранее белорусский депутат Геннадий Давыдько отреагировал на слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что если Белоруссия хочет независимости, то её ждёт война с Россией. Он считает, что коллега из Киева ошибается, писал NEWS.ru.