https://static.news.ru/photo/44e0b0b0-522c-11ea-82a2-fa163e074e61_660.jpg Вадим Пристайко Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Белорусский депутат Геннадий Давыдько отреагировал на слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что если Белоруссия хочет независимости, то её ждёт война с Россией. Он считает, что коллега из Киева ошибается.

У нас отношения — они, естественно, непростые, как у любых государств, но до войны не то, что далеко, это просто немыслимо, это невероятно, этого никогда не может быть, — подчеркнул Давыдько.

По его словам парламентария, Киеву легко говорить подобное, так как ему уже нечего терять в отношениях с Москвой.

17 февраля Вадим Пристайко заявил, что ещё несколько лет назад предупреждал белорусских журналистов о том, что их страна столкнётся с войной и трудностями, если захочет быть независимой. Он сообщил о вероятности военного конфликта между Москвой и Минском.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский на очередном саммите лидеров стран «нормандского формата» будет настаивать на создании рабочей группы для рассмотрения вопроса по передаче государству контроля над границей с Россией на территории Донбасса.