Белорусский политолог прокомментировал задержание главы штаба Тихановской

https://static.news.ru/photo/1060f006-d7d9-11ea-a7d8-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Sputnik/РИА Новости

Задержание руководителя избирательного штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Марии Мороз свидетельствует о продолжении курса действующего руководства страны на силовое удержание власти. Об этом NEWS.ru заявил политолог Валерий Карбалевич.

По его словам, действующая власть пытается силой подавить своих противников. С начала кампании задержано уже более 1300 человек.

Задерживают всех: журналистов, блогеров, политконсультантов, политтехнологов. Тут ничего удивительного нет, что начали задерживать представителей штаба Тихановской, — сказал политолог.

По словам Карбалевича, проведение властями кампании в виде спецоперации против всех оппонентов — «банальная вещь». Он отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко 6 августа распорядился дать правовую оценку идее альтернативного подсчёта голосов.

То есть мало того, что практически наблюдателей удалили с избирательных участков, теперь у нас кабинки для голосования прозрачные, без шторки, чтобы все видели, за кого ты голосуешь, — сказал он.