Белорусский оппозиционер попытался покончить с собой в суде

https://static.news.ru/photo/859c9410-c2d4-11eb-b468-96000091f725_660.jpg Степан Латыпов Фото: Степан Латыпов/vk.com

Белорусский оппозиционер Степан Латыпов в ходе заседания суда в Минске попытался покончить с собой. Процесс после этого был остановлен. В здание инстанции вызвали бригаду скорой помощи. Об этом сообщают журналисты издания «Подъём».

О произошедшем в разговоре с прессой рассказала тётя оппозиционера. По словам женщины, заседание началось после перерыва. В качестве свидетеля в суде выступал отец Латыпова.

После этого Степан встал и сказал, что ему угрожали: если не признает свою вину, будут преследовать родственников, — заявила тётя обвиняемого.

В настоящий момент информация о состоянии мужчины отсутствует.

Латыпов является жителем так называемой минской «площади Перемен» — небольшого двора между тремя многоэтажками, ставшего популярным местом во время августовских протестов. Его задержали осенью прошлого года, когда мужчина вместе с соседями пытался помешать попытке закрасить мурал с диджеями, которые незадолго до выборов президента Белоруссии включили на провластном митинге протестную песню «Перемен». Мужчину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, грубом нарушении общественного порядка, сопротивлении властям и не только.

Ранее стало известно, что гражданина России Егора Дудникова, задержанного в Минске 5 мая, обвиняют в «организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок». Силовики считают, что он озвучивал видеоролики для оппозиции страны, сообщили в правозащитном центре «Весна».