Белорусские силовики раскрыли участников экстремистских Telegram-каналов

В Белоруссии раскрыты личности практически всех администраторов и активных участников экстремистских Telegram-каналов. Об этом заявил начальник отдела главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД республики Вячеслав Орловский.

К настоящему времени завершена работа по деанонимизации администраторов и наиболее активных подписчиков экстремистских Telegram-каналов и чатов, — сообщил Орловский в Telegram-канале МВД Белоруссии.

Ранее правительством республики было принято постановление, согласно которому МВД Белоруссии будет вести и публиковать у себя на сайте списки организаций, формирований и лиц, причастных к экстремистской деятельности. В силу список вступит 15 октября.

Продолжается документирование всех размещаемых в мессенджерах и соцсетях сообщений, побуждающих к экстремистской деятельности, а также других действий интернет-пользователей по созданию протестной активности, предупредили в МВД.

Ранее глава комиссии по борьбе с экстремизмом и реабилитацией нацизма при Министерстве информации Белоруссии Лилия Ананич заявила, что подписчиков запрещённых Telergam-каналов ждёт уголовная ответственность и реальные тюремные сроки.

После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. Участники протестов координировали свои действия в том числе через Telegram-каналы и чаты. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путём, покушении на теракт.