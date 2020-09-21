Белорусская оппозиция захотела представить свою позицию в Госдуме

https://static.news.ru/photo/8b9de774-fc32-11ea-94b9-fa163e074e61_660.jpg Павел Латушко Фото: Lukas Balandis via www.imago-images.de/Global Look Press

Член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко после выступления в Европарламенте захотел посетить заседание Госдумы, чтобы представить там позицию объединения.

Выступать в ЕП сегодня — это была уникальная возможность. Но я хотел бы обратиться с предложением к депутатам российской Государственной думы. Я готов также выступить и на заседании комитета по иностранным делам Госдумы, чтобы представить позицию Координационного совета, — цитирует РИА Новости политика.

По его словам, в Европарламенте для него было «принципиально важным донести позицию из первых источников о том, что реально происходит» в Белоруссии. Латушко добавил, что он и другие члены Координационного совета понимают, что разрешение внутриполитического кризиса в республике зависит прежде всего от белорусского общества.

Представитель оппозиционного объединения подчеркнул, что стратегия отношений Белоруссии с Россией определена, а стратегия на развитие отношений с Евросоюзом является справедливой.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел стран — участниц ЕС подтвердили свой отказ признавать победу Александра Лукашенко на президентских выборах в Белоруссии. Об этом он рассказал по итогам заседания Совета МИД Евросоюза в Брюсселе.

Массовые протесты в Белоруссии начались после выборов 9 августа. Они продолжаются по сей день. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

После начала митингов был создан Координационный совет оппозиции Белоруссии. Членами его президиума стали семь человек. Шесть из них, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, в настоящее время либо арестованы, либо находятся за рубежом. Тихановская в целях безопасности уехала в Литву, писал NEWS.ru.