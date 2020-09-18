Белорусская оппозиция проводит мирные демонстрации в Минске

https://static.news.ru/photo/f1a73a92-fa62-11ea-aca2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thibault Savary/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мирные акции протеста сторонников белорусской оппозиции проходят в нескольких районах Минска. В выходные дни в столице Белоруссии традиционно проходят наиболее масштабные демонстрации.

19 сентября в середине дня начнётся протестный женский марш в центре города, в течение дня ожидаются и другие акции, сообщает РИА Новости.

Двор на улице Червякова, который активисты назвали «Площадью перемен», украшают ленточками в красно-белых цветах. Флаги таких же цветов развешены во многих окнах.

Совместными усилиями жильцов мы уже вязали так ленты, однако прошлой ночью кто-то пришёл во двор и срезал их, — сообщают местные жители.

Одна из акций проходит возле приюта Фрунзенского района, где содержится шестилетний сын задержанной активистки «Европейской Беларуси» Елены Лазарчик. Протестующие требуют вернуть ребёнка матери, в то время как член комиссии по делам несовершеннолетних при Совмине Белоруссии Андрей Маханько объявил, что Лазарчик должна предоставить соответствующие документы, чтобы забрать сына.

Уже больше месяца в Минске и других городах республики продолжаются массовые акции протеста. Их участники считают, что результаты президентских выборов, на которых по итогам голосования 9 августа победил бессменный руководитель страны Александр Лукашенко, были грубо сфальсифицированы. Акции протеста часто сопровождаются жестокими разгонами и задержаниями. За время беспорядков несколько человек погибли, сотни получили серьёзные травмы.

Как писал NEWS.ru, экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской дали слово в Совете ООН по правам человека. В ходе дебатов она заявила, что ситуация в стране требует немедленного международного вмешательства, и призвала допустить в страну спецдокладчика ООН по правам человека. Белоруссия, Россия, Китай и Венесуэла заявили о нарушении регламента. Белорусский постпред потребовал остановить трансляцию её выступления.