Белоруссия заявила о готовности разместить у себя ядерное оружие

Белоруссия будет готова разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО, заявил в интервью RT Arabiс глава МИД республики Владимир Макей. Он пояснил, что слова президента Александра Лукашенко о готовности вернуть ядерное оружие России в Белоруссию, может стать одним из ответов на действия Альянса.

То, о чем заявил президент Лукашенко, о том, что мы рассматриваем возможность размещения на территории Беларуси ядерного вооружения, — это один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши, — сказал министр.

Макей также подчеркнул, что что НАТО вплотную подошла к белорусской границе, а её активность и количество маневров сильно выросли.

По его мнению, руководство НАТО уже сейчас создает определённый плацдарм против России на Украине, используя происходящие в ней события для наращивания возможностей в регионе.

Мы видим, что численность военнослужащих США и НАТО, находящихся на территории Украины, возрастает, — добавил Макей.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своём намерении вернуть в страну ядерное оружие. По его словам, он обратится к российскому коллеге Владимиру Путину с такой просьбой, если Германия откажется держать на своей территории ядерное оружие и переместит его в страну Восточной Европы, под которой, прежде всего, понимается Польша. Он также заверил общественность, что все «сараи» на территории республики, в которых якобы находилось советское ядерное оружие, им предусмотрительно сохранены.