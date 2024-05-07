Белоруссия присоединится к России в проверке ядерного оружия Совбез РБ: Белоруссия совестно с Россией проведет проверку носителей ТЯО

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко (справа)

Белоруссия проведет внезапную проверку носителей тактического ядерного оружия, заявил госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович. По его словам, мероприятия будут синхронизированы с учениями России, передает ТАСС.

Вольфович уточнил, что во время проверки силы РБ будут отрабатывать подачу ядерных боеприпасов на средства доставки. Госсекретарь добавил, что учения носят исключительно оборонительный характер и не представляют угроз для других стран.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что ВС России по поручению президента Владимира Путина в ближайшее время проведут учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ. Ведомство уточнило, что мероприятия проведут для повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко выразил мнение, что ядерные учения необходимы, так как Россия должна быть готова к применению данного вооружения. Военный эксперт уточнил, что благодаря учениям ядерное оружие можно будет использовать максимально эффективно, если это потребуется.

При этом, как отметил эксперт, Москва не ожидает реакции со стороны Запада на планирующиеся мероприятия — необходимости посылать сигналы странам Европы у государства нет. Коротченко добавил, что такие учения не проводились со времен холодной войны.