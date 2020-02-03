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ОАО «Гомельтранснефть Дружба» сообщило о начале проведения ремонтных работ на участках и станциях МН (Магистральные Нефтепроводы) «Дружба». Они продлятся до 7 февраля 2020 года.

На сегодняшний день также продолжаются работы на линейной части магистральных нефтепроводов «Унеча – Мозырь» и «Мозырь – Брест».

Исходя из степени опасности дефектов, методов ремонта и расположения мест повреждения трубопроводов на местности, принято решение о снижении режима перекачки на МН «Мозырь-Брест» с частичным выводом отдельных участков нефтепровода, — говорится в сообщении оператора.

Общая протяженность нефтепроводов «Гомельтранснефть Дружба» в однониточном исчислении составляет около 2 тысяч км, пишет «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru информировал о документе с новыми тарифами на транзит нефти, который опубликовала Белоруссия. В нём определена стоимость в российских и белорусских рублях.