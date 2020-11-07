В Азербайджане заявили об отсутствии военных целей в Армении

https://static.news.ru/photo/f10c008c-20f9-11eb-aead-fa163e074e61_660.jpg Фото: wwwmodgovaz/facebook.com

У Баку нет никаких военных целей на территории Армении. Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана.

Распространённая армянской стороной новость о якобы обстреле с территории Губадлинского района Азербайджана села Давид-Бек вблизи города Гафан Армении является провокационной дезинформацией. Напротив, подразделения Вооружённых сил Армении в течение дня подвергали интенсивному обстрелу освобождённые от оккупации сёла Губадлинского района и позиции подразделений азербайджанской армии с территории Армении, — цитирует РИА Новости заявление ведомства.

В Минобороны уточнили, что азербайджанская армия принимает адекватные меры только против огневых точек противника в пределах собственных границ.

Азербайджан не имеет никакой военной цели на территории Армении, — подчеркнули в Минобороны.

Ранее Минобороны Азербайджана опровергло сообщение армянской стороны о ракетных обстрелах города Шуша в Нагорном Карабахе. Там подчеркнули, что распространяемая Ереваном информация не соответствует действительности.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём, писал NEWS.ru.