Азербайджан и Турция создадут в Карабахе парк высоких технологий

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Парк высоких технологий создадут Баку и Анкара в Нагорном Карабахе. Соответствующий меморандум подписан между сторонами, передают представители Агентства инноваций Азербайджана.

В сообщении ведомства говорится, что регион всегда являлся культурным центром, родиной поэтов, музыкантов и деятелей искусства, «превращение Карабаха в регион высоких технологий и инноваций имеет важное значение для экономики и прогресса» Азербайджана.

С этой целью в Карабахе планируется открытие технологических парков, инновационных центров. Агентство инноваций сделало первый шаг на этом пути, подписав меморандум с расположенным в одном из крупнейших промышленных регионов Турции технопарком <...>, который оказывает поддержку 130 технологическим компаниям, — пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армяне и азербайджанцы будут жить в условиях добрососедства в Нагорном Карабахе.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян в ночь на 10 ноября приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня будут контролировать российские миротворцы. Прекращение боевых действий спровоцировало в Армении массовые акции протеста, участники которых требуют отставки Пашиняна.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Алиев предложил официальному Парижу отдать живущим во Франции армянам город Марсель, создав «второе государство» для них. Накануне сенат Пятой республики принял резолюцию, призывающую правительство страны признать независимость Нагорного Карабаха и требующую от Азербайджана вывода войск из региона. Одновременно с этим госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан заявил, что одностороннее признание Парижем Нагорного Карабаха не пойдёт на пользу никому и не поможет в продвижении мирного процесса.