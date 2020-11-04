Баку сообщил об обстреле армянскими ВС Тертерского района

https://static.news.ru/photo/5362cc1e-1e9f-11eb-aaf9-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Adrien Vautier/Global Look Press

Вооружённые силы Армении обстреливают населённые пункты Тертерского района в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Подразделения Вооружённых сил Армении подвергают артиллерийскому обстрелу город Тертер и посёлок Шихарх этого района, — говорится в заявлении ведомства.

Как сообщал NEWS.ru, президент Азербайджана Ильхам Алиев высказался о готовности прекратить военные действия в Карабахе. Для этого необходимо, чтобы премьер-министр Армении взял на себя обязательства по освобождению территорий.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом на ротационной основе там находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.