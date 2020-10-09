Баку призвал расследовать поставки оружия Еревану под видом гумпомощи

https://static.news.ru/photo/a8eb504e-0a62-11eb-9681-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Азербайджан обратился в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) с призывом провести расследования по факту сообщений о доставке в Армению оружия гражданскими самолётами под видом гуманитарной помощи.

Об этом говорится в заявлении азербайджанского МИД, передаёт ТАСС. Баку утверждает, что для поставок вооружений Ереван использует зарегистрированные армянским правительством воздушные суда, а также самолёты, на которых официальные лица вылетают в зарубежные поездки.

Азербайджан попросил ИКАО провести расследование и принять соответствующие меры. В обращении отмечается, что поставки оружия гражданскими самолётами запрещают ряд статей Конвенции о международной гражданской авиации от 1944 года.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе обращения к нации заявил, что даёт Еревану последний шанс вернуться к переговорам и вывести войска из Нагорного Карабаха, сообщал NEWS.ru. По его словам, азербайджанская армия успешно ведёт наступление и изменила статус-кво по этой территории.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически не позволяют поставить точку в конфликте.