Баку показал видео из освобождённых сёл Джебраильского района

https://static.news.ru/photo/c636b2a6-20fb-11eb-92ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi/youtube.com

Минобороны Азербайджана опубликовало на YouTube видео, снятое в освобождённых от оккупации населённых пунктах Джебраильского района.

На кадрах видны полуразрушенные постройки и разбитая гражданская техника.

Ранее NEWS.ru писал, что азербайджанские войска взяли под контроль 16 населённых пунктов в Губадлинском, Джебраильском, Зангиланском, Физулинском, Ходжалинском и Ходжавендском районах.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.