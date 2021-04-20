Баку ответил на обвинения в угрозе территориальной целостности Армении

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Заявления МИД Армении об угрозе территориальной целостности страны со стороны Баку свидетельствует о её ненавистных намерениях. Об этом заявила официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Как и всегда, президент Азербайджанской Республики высказал свою точку зрения достаточно чётко и конкретно. Если МИД Армении хочет преподнести то, что слышит, так, как ему хочется, это уже свидетельствует об их ненавистных намерениях, — сказала она РИА Новости.

Абдуллаева подчеркнула, что речь шла о решимости отреагировать на любую угрозу в отношении Азербайджана. По её словам, Баку неоднократно заявлял, что готов к нормализации отношений с Ереваном на основе принципов международного права, в частности, суверенитета государств, территориальной целостности и нерушимости границ.

Она также добавила, что вместо того, чтобы выполнять трехстороннее заявление, Армения пытается «ввести в заблуждение международное сообщество своей ложью и клеветой».

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев пригрозил Армении решить вопрос строительства Зангезурским коридором «при помощи силы», если Ереван не сделает это добровольно. В Армении это заявление восприняли как посягательство на территориальную целостность страны.

По его словам, Зангезурский коридор, который соединит Нахчыванскую Автономную Республику с Азербайджаном через Сюникский район Армении, принесёт выгоду многим странам региона, поскольку может быть создана новая «Евразийская артерия».

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия между двумя республиками, которые стали продолжением многолетнего территориального спора. В ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа, армии противостоящих стран остались на занятых позициях, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

Как ранее заявилисполнительный директор экспертного центра «Евразийское развитие» Станислав Притчин, несмотря на сохраняющиеся противоречия между Баку и Ереваном, риск полномасштабной войны за оспариваемые территории составляет 1%.