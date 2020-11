Баку опубликовал видео осквернения Ереваном мечетей и кладбищ в Карабахе

Помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев опубликовал в Twitter видеозапись с построенной в 18 веке мечетью Мамар в Губадлинском районе.

XVIII Century Mosque in liberated Mamar village of Azerbaijan. Mosque was completely destroyed. Along with vandalism XVIII Century religious/cultural monument as sign of insult was transformed into pigsty by Armenia during occupation of Mamar village of Gubadly region. @OIC_OCI pic.twitter.com/qWxgoxeoDz

Он призвал ЮНЕСКО, Исламскую организацию по вопросам образования, науки и культуры и Организацию Исламская конференция принять меры и жёстко осудить эти варварские действия. Гаджиев подчеркнул, что мечеть была полностью разрушена, а превращение её в «свинарник является оскорблением для мусульман».

Также он опубликовал видео с кладбищем в Физулинском районе.