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Баку опубликовал видео осквернения Ереваном мечетей и кладбищ в Карабахе

19:46, 06 ноября 2020 201
Фото: HikmetHajiyev/twitter.com

Власти Азербайджана обвинили Армению в осквернении мечетей и кладбищ в Нагорном Карабахе и потребовали от ЮНЕСКО принять меры в отношении Еревана.

Помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев опубликовал в Twitter видеозапись с построенной в 18 веке мечетью Мамар в Губадлинском районе.

Во время армянской оккупации этот исторический и культурный памятник был превращён в свинарник, — заявил политик.

Он призвал ЮНЕСКО, Исламскую организацию по вопросам образования, науки и культуры и Организацию Исламская конференция принять меры и жёстко осудить эти варварские действия. Гаджиев подчеркнул, что мечеть была полностью разрушена, а превращение её в «свинарник является оскорблением для мусульман».

Также он опубликовал видео с кладбищем в Физулинском районе.

Кладбище сравняли с землей. Даже кладбища не избежали этой участи и подверглись вандализму и варварским действиям. Армения пыталась стереть все следы Азербайджана, — сообщил Гаджиев.

По его словам, в данное время ведётся осмотр перешедших под контроль Баку территорий, со временем «на поверхность всплывут новые факты и военные преступления Армении».

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в настоящее время не готов к переговорам с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По его словам, это абсолютно бессмысленно. Глава Азербайджана пояснил, что после прихода к власти армянский премьер заверял в готовности к работе по решению карабахского конфликта, однако «сделал всё возможное для нарушения переговорного процесса» своими заявлениям. Он добавил, что пока считает правильным форматом переговоры на уровне министров иностранных дел.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём, писал NEWS.ru.

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