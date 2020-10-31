Баку опроверг информацию о сбитом азербайджанском БПЛА в Карабахе

https://static.news.ru/photo/2dd9a502-1c52-11eb-a5f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/armenia_military_portal

Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию о том, что армянская сторона сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Нагорном Карабахе.

Распространённая армянскими СМИ информация о сбитом 1 ноября над Ханкенди БПЛА азербайджанской армии не соответствует действительности и является очередной дезинформацией противника, —сообщила пресс-служба азербайджанского военного ведомства.

Ранее Минобороны Азербайджана обвинило Армению в распространении фейковой информации относительно боёв в Нагорном Карабахе. В военном ведомстве отметили, что армянские СМИ сообщали, что якобы азербайджанская армия обстреливает населённые пункты в зоне конфликта.

Как писал NEWS.ru, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что войска страны взяли под контроль 200 населённых пунктов в Нагорном Карабахе.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.