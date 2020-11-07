Баку обвинил Ереван в гибели подростка после обстрела в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/ffccf79e-20fd-11eb-b1c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

В результате выпущенного Вооружёнными силами Армении снаряда в азербайджанском городе Барда у зоны боевых действий в Нагорном Карабахе погиб подросток. Об этом заявили в Генпрокуратуре Азербайджана.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, артиллерийский обстрел Барды произошёл 7 ноября. Один из снарядов попал в частный жилой дом в селе Ени Айридже Бардинского района. В результате погиб подросток 2004 года рождения, а дому был нанесён ущерб.

Сотрудники прокуратуры проводят все возможные следственные мероприятия в существующих условиях, — цитирует РИА Новости заявление Генпрокуратуры Азербайджана.

Ранее Минобороны Азербайджана заявило о том, что Вооружённые силы Армении вновь обстреливают населённые пункты ряда азербайджанских регионов, которые находятся рядом с зоной боевых действий в Нагорном Карабахе. Согласно данным ведомства, армянские военные подвергли артиллерийскому обстрелу посёлок Шихарх, сёла Газьян и Гусанли Тертерского района, а также село Юхары Гиямеддинли Агджабединского района.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём, писал NEWS.ru.