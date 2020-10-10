Баку: Ереван должен на деле показать готовность к мирному урегулированию

https://static.news.ru/photo/54f0a1aa-0afe-11eb-93ce-fa163e074e61_660.jpg Джейхун Байрамов Фото: azerbaijanmfa/twitter.com

Власти Армении должны на деле показать готовность к мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он отметил, что Ереван в заявлении говорил о готовности к переговорам, передаёт «Интерфакс».

Армения сильно хотела прекращения огня и обращалась в различные организации. Теперь они должны показать, что всерьёз готовы к переговорам и мирному решению конфликта. Они делают подобные заявления, но будут ли они на самом деле следовать данному принципу, мы увидим в ближайшее время, — подчеркнул он.

Дипломат добавил, что Баку не позволит имитировать процесс переговоров, как это происходило раньше. По его словам, Ереван постоянно нарушал процесс по разным причинам.

Понятия «субстантивные переговоры» и «кратчайшие сроки» были специально добавлены в заявление [по итогам переговоров в Москве], так как на протяжении долгих лет мы наблюдали скорее не переговоры, а их имитацию, — отметил он.

Дипломат добавил, в настоящий момент нет конкретных сроков по проведению переговоров, так как ситуация остаётся нестабильной и напряжённой.

При наличии интенсивных боевых действий сложно говорить о переговорах. Что касается формата, то в нём изменений нет, будет продолжен формат встреч сопредседателей с главами МИД («3+2». — NEWS.ru), — сказал он.

Главы МИД Азербайджана и Армении в ходе переговоров в Москве условились о режиме прекращения огня в Нагорном Карабахе с 10 октября. Однако вскоре после вступления его в силу стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. В частности, в Азербайджане заявили, что армянские войска используют фосфорные боеприпасы, а в Ереване утверждают, что противник наносит удары с беспилотников по населённым пунктам в регионе.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.