Ереван получил от Баку предложения по мирному договору Глава парламентской комиссии Армении Агаджанян: Ереван получил от Баку предложения по мирному договору

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Ереван к настоящему моменту получил от Баку предложения по проекту мирного договора, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя постоянной парламентской комиссии Армении по внешним связям Эдуарда Агаджаняна. Он также допустил, что до конца 2022 года состоится встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и армянского премьера Никола Пашиняна.

Да, действительно, армянская сторона получила предложения Азербайджана, которые по сути являются ответом на предложения армянской стороны. Можно сказать, что обсуждается третий этап предложений, — заметил Агаджанян.

Также он сказал, что Пашинян и Алиев могут встретиться в 2022 году, чтобы продолжить переговоры по нормализации двусторонних отношений.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов допустил проведение третьего раунда переговоров по мирному соглашению между Баку и Ереваном до конца 2022 года. По его словам, Азербайджан подготовил третий проект договора по мирному урегулированию и представил его Армении.

Руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Баку нацелен на скорейшее урегулирование конфликта с Ереваном.

Глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с азербайджанским коллегой 5 декабря заявил, что Россия заинтересована в мирном договоре между Ереваном и Баку. Министры провели переговоры в Москве, обсудив также перспективы двустороннего сотрудничества. По итогам встречи был подписан план межмидовских консультаций между Азербайджаном и РФ на 2023–2024 годы.