Азербайджан подал заявки на закупку оружия в России

Сотрудники КГБ Белоруссии задержали Сергея Соколова, обвиняемого в террористической деятельности. По данным силовиков, он планировал покушения на сотрудников правоохранительных органов и чиновников. Об этом сообщил заместитель начальника Следственного управления КГБ Константин Бычек в эфире «Беларусь-1».

Телеканал показал кадры задержания и допроса Соколова, которого в сюжете называют «киллером». Силовики вышли на него при расследовании попытки поджога дома депутата Олега Гайдукевича. В телесюжете говорится, что задержанный занимался...