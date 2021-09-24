Азербайджан подал заявки на закупку оружия в России
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
10:15, 24 сентября 2021
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Азербайджан уже подал заявки России на приобретение новых образов оружия и военной техники. Работа двух стран по вопросам военно-технического сотрудничества (ВТС) будет продолжена. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью журналу «Национальная оборона».
По его словам, в настоящее время азербайджанская сторона изучает новые разработки.
Мы некоторые заявки уже подали, так что сотрудничество в этом направлении с Россией тоже будет развиваться, — подчеркнул Алиев.
Азербайджанский лидер выразил уверенность, что в будущем диалог с Россией будет идти по нарастающей.
Ранее Алиев заявил, что президент России Владимир Путин сыграл активную роль в урегулировании вооружённого конфликта в Карабахе осенью 2020 года. После начала военных действий первый разговор глав государств состоялся 7 октября. Алиев добавил, что затем они ежедневно созванивались, чтобы обсудить вопросы, «как и что сделать, чтобы война была остановлена». Именно российский президент, по его словам, поочерёдно разговаривая с Баку и Ереваном, помог согласовать заявление о прекращении огня в Карабахе.