Азербайджан опроверг информацию о сбитом в Нагорном Карабахе вертолёте

https://static.news.ru/photo/34bf7994-03c2-11eb-b009-fa163e074e61_660.jpg Фото: Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi/facebook.com

В Минобороны Азербайджана опровергли информацию, что вертолёт вооружённых сил страны был сбит в небе над Нагорным Карабахом и разбился на территории Ирана.

Это ложь. Все наши авиационные средства находятся в полном строю и боеготовности, — сообщили РИА Новости в военном ведомстве страны.

Ранее о сбитом азербайджанском вертолёте сообщали представители непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

С утра 27 сентября в регионе и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана идут интенсивные обстрелы. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нападениях и провокациях. Из обеих столиц регулярно поступают опровергающие друг друга сообщения о сбитой технике и военных потерях противника.

Ранее NEWS.ru писал, что по данным властей Азербайджана в боях с 27 сентября по 1 октября были уничтожены 200 танков и другой бронетехники, 228 артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и минометов, 30 средств ПВО. Также были разрушены шесть армянских командных пунктов управления и командно-наблюдательных пунктов. Кроме того, враг потерял более 110 единиц автомобильной техники и один ЗРК С-300.