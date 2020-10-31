Азербайджан обвинил Армению в распространении провокационной дезинформации

https://static.news.ru/photo/25afd5b6-1c4a-11eb-a606-fa163e074e61_660.jpg Фото: AzeriDefence/facebook.com

Армения продолжает распространять провокационную дезинформацию, касающуюся боёв на территории Нагорного Карабаха. С таким заявлением выступили представители Министерства обороны Азербайджана.

В ведомстве подчеркнули, что армянские СМИ распространяют дезинформацию провокационного характера, согласно которой азербайджанская армия якобы обстреливает населённые пункты в Карабахе. Таким образом, отметили в Минобороны, Ереван показывает свою полную неосведомлённость относительно того, что происходит на фронте.

В очередной раз официально заявляем, что наши подразделения наносят ответные удары только по боевым позициям и огневым точкам противника, — передаёт пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Как ранее писал NEWS.ru, власти Армении мешают мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, регулярно нарушая установленный режим перемирия, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев.