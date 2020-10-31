Азербайджан обвинил Армению в распространении провокационной дезинформации

Армения продолжает распространять провокационную дезинформацию, касающуюся боёв на территории Нагорного Карабаха. С таким заявлением выступили представители Министерства обороны Азербайджана.
В ведомстве подчеркнули, что армянские СМИ распространяют дезинформацию провокационного характера, согласно которой азербайджанская армия якобы обстреливает населённые пункты в Карабахе. Таким образом, отметили в Минобороны, Ереван показывает свою полную неосведомлённость относительно того, что происходит на фронте.
В очередной раз официально заявляем, что наши подразделения наносят ответные удары только по боевым позициям и огневым точкам противника, — передаёт пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.
Как ранее писал NEWS.ru, власти Армении мешают мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, регулярно нарушая установленный режим перемирия, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев.