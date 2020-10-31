Азербайджан не планирует проводить военные операции на территории Армении

https://static.news.ru/photo/45d72ab2-1c2f-11eb-80a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/military_az

ВС Азербайджана проводит военные операции на своей признанной территории, нет планов проводить их на территории Армении.

Азербайджан проводит военные операции на своей международно признанной территории. На территории Армении операции не ведутся, и планов таких у нас нет, — подчеркнул азербайджанский лидер Ильхам Алиев во время переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Политик отметил, что Баку не планирует запрашивать помощи у России в связи с ситуацией в Карабахе, сообщает ТАСС.

Как писал NEWS.ru, вывод войск Армении из Нагорного Карабаха должен быть обеспечен путём мирных переговоров в кратчайшие сроки, заявил глава Азербайджана. В противном случае Баку пойдёт до конца.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём