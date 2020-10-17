Азербайджан направил ноту протеста России из-за визита Милонова в Карабах

https://static.news.ru/photo/b6253698-106c-11eb-a3d5-fa163e074e61_660.jpg Араик Арутюнян, Виталий Милонов Фото: facebook.com/milonov

Посольство Азербайджана в России направило ноту протеста в МИД РФ из-за визита депутата Госдумы Виталия Милонова в Нагорный Карабах.

В документе отмечается, что 16 октября Милонов провёл встречу с так называемым главой сепаратистского режима и сделал ряд весьма провокационных заявлений.

Подобные провокационные действия депутата Государственной Думы РФ вызвали справедливое возмущение как азербайджанской общественности, так и многочисленной диаспоры в России, и направлены на ухудшение российско-азербайджанских отношений, — говорится в сообщении посольства.

МИД Азербайджана внёс Милонова в список лиц, которым запрещён въезд в Азербайджан за незаконное посещение Нагорного Карабаха.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.