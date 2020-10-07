Азербайджан извинился за случайное попадание снарядов на территорию Ирана

https://static.news.ru/photo/687fe706-088f-11eb-a3fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: AzeriDefence/facebook.com

Замглавы полиции Ирана Касем Резаи заявил, что силовики встретились с представителями Азербайджана. Последние извинились за случайное попадание снарядов на иранскую территорию.

Замглавы иранской полиции добавил, что иранские пограничники также предупредили Армению о недопустимости случайных попаданий ракет и снарядов на территорию Исламской Республики. По словам Резаи, Ереван выразил готовность признать свои ошибки, передаёт агентство Tasnim.

Ранее иранское агентство сообщило, что несколько снарядов, выпущенных в ходе противостояния в Нагорном Карабахе упали в приграничном районе на севере Ирана, среди пострадавших оказался шестилетний ребёнок.

6 октября президента Азербайджана Ильхам Алиев обсуждал конфликт в Карабахе с иранским коллегой Хасаном Рухани, писал NEWS.ru.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.