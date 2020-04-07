Армения закрыла въезд для иностранцев

https://static.news.ru/photo/067725a0-78d0-11ea-8e70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Хайек Багдасарян/Photolure/ТАСС

Армения закрыла въезд для граждан иностранных государств на весь период карантина из-за пандемии коронавируса. Решение обусловлено тем, что географическое распространение инфекции не ограничивается странами с напряжённой эпидемиологической ситуацией и охватывает большинство государств мира.

В течение всего периода действия чрезвычайного положения попасть в республику смогут лишь граждане, члены их семей и лица, имеющие право на законное проживание. Въехать в Армению также смогут дипломатические представители иностранных государств, сотрудники консульских учреждений и международных организаций, их родственники и лица, имеющие специальное разрешение, сказано в пресс-релизе, размещённом на сайте Министерства иностранных дел.

При въезде на контрольно-пропускных пунктах всех путешественников будут проверять на наличие симптомов COVID-19. В случае их отсутствия после прохождения обследования приехавшие в Армению должны будут соблюдать режим самоизоляции.

Ограничения на передвижения граждан, которые распространяются на всю территорию республики, действуют до 12 апреля, писал NEWS.ru.