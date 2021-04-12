Американский генерал поделился «планом РФ» по захвату побережья Украины

https://static.news.ru/photo/b10a5dba-9c25-11eb-82db-96000091f725_660.jpg Бен Ходжес Фото: Eventpress Stauffenberg/Global Look Press

Отставной американский генерал Бен Ходжес сообщил о «планах России» по завоеванию побережья Чёрного и Азовского морей, которые сейчас находятся под контролем Украины.

Бывший командующий сухопутными силами США в Европе считает, что Москва хочет полностью контролировать всё украинское побережье.

Кремль хочет обрести полный контроль над побережьем Чёрного моря — включая Мариуполь, Одессу и Бердянск, — сказал он украинскому телеканалу «Эспресо».

Ходжес также считает, что «все те движения российских вооружённых сил, за которыми сейчас следит Киев, скорее всего, просто отвлекающий манёвр». На самом деле Россия якобы нанесёт удар и попытается захватить водопроводный канал, соединяющий Днепр и Крым.

Никаких доказательств в подтверждение своих слов он, конечно, не представил.

Ранее NEWS.ru писал, что Великобритания отправит в Румынию несколько истребителей Typhoon, которые помогут Украине в «сдерживании» России в Донбассе. Материал об этом выпустил британский таблоид Daily Mail. Британцы не особенно обрадовались этой новости, отметив, что этот конфликт их вообще не касается и не имеет отношения к стране.

Они добавили, что власти не должны идти на поводу у США. Если Штатам это нужно, пусть сами разгребают эту историю. «Мы не последовали за ними в то безумие, которое было во Вьетнаме, и мы не должны следовать за ними сейчас», — заявил комментатор.