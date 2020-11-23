Алиев заявил об исторической важности христианских храмов в Азербайджане

https://static.news.ru/photo/73e5f95e-2e29-11eb-b19f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал христианские храмы на территориях Нагорного Карабаха, перешедших под контроль Баку, историческим достоянием страны и призвал не беспокоиться за их судьбу.

По его словам, после завершения войны многие западные лидеры поднимают вопрос о судьбе христианских храмов в Карабахе. Они выражают своё беспокойство как в официальных заявлениях, так и в личных беседах с азербайджанским лидером, передаёт текст его выступления государственное информационное агентство АзерТАдж.

Пусть никто не беспокоится, особенно лидеры западных государств, которые разжигают исламофобские чувства, закрывают глаза на осквернение исламских святынь и даже оправдывают тех, кто это совершает, — заявил Алиев.

Во время посещения Агдамского района, перешедшего 20 ноября под контроль Баку, согласно трёхстороннему заявлению лидеров России, Азербайджана и Армении, он подчеркнул, что все исторические памятники в стране находятся под охраной государства. По его словам, на сегодняшний день за счёт государственных средств ремонтируются две православные церкви, ещё одна уже полностью восстановлена.

Все храмы на наших территориях — это наше историческое достояние, — заявил президент.

В ночь на 10 ноября российский и азербайджанский президенты Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также армянский премьер-министр Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. Военные Азербайджана и Армении остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорном Карабахе находятся российские миротворцы. Они контролируют соблюдение режима прекращения огня.

Ранее, как писал NEWS.ru, Алиев заявил, что Баку планировал проведение военной операции в Агдаме в ходе эскалации в Нагорном Карабахе.