Алиев рассказал, что Баку планировал военную операцию в Агдаме

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Баку планировал проведение военной операции в Агдаме в ходе эскалации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своём обращении в Агдаме, перешедшем под контроль Баку согласно трёхстороннему заявлению по Карабаху.

Раскрывать все секреты войны пока рано. Придёт время, многое станет ясным. Но сегодня могу сказать, что операция в Агдаме планировалась. Мы всё равно бы освободили Агдам. Но были бы потери, причём большие, — цитирует РИА Новости Алиева.

Президент Азербайджана также сообщил, что несколько лет назад сопредседатели Минской группы ОБСЕ побывали в Агдамской мечети, они дважды проводили там свои миссии.

Почему это не вызвало беспокойство у западных лидеров? Выходит, мусульманские мечети можно осквернять, пасти там коров, свиней, разрушать. Если так, то пускай идут и занимаются проблемами в своих странах, не стоит совать нос в наши дела, — добавил Алиев.

Как писал NEWS.ru, полковник ВС Азербайджана Самидли Бабек Метлеб-оглу подорвался на мине в селе Мадагиз в Карабахе. Похороны военного пройдут в Гёйчае. Мина взорвалась, когда в районе работала совместная группа по обмену телами погибших. В неё входили российские миротворцы, азербайджанские военные, сотрудники МЧС непризнанного Нагорного Карабаха, а также представители Красного Креста. Офицер российского контингента миротворческих сил получил ранение. Его доставили в больницу Баку, жизни военного ничего не угрожает. Также пострадали четыре сотрудника МЧС Карабаха.

В ночь на 10 ноября российский и азербайджанский президенты Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также армянский премьер-министр Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. Военные Азербайджана и Армении остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорном Карабахе находятся российские миротворцы. Они контролируют соблюдение режима прекращения огня.