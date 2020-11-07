Алиев заявил о взятии под контроль более 200 населённых пунктов в Карабахе

https://static.news.ru/photo/4eb2afe4-21a7-11eb-afcd-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/military_az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военные взяли под контроль свыше 200 населённых пунктов с начала боевых действий в Карабахе.

С начала боевых действий, с 27 сентября, освобождено от оккупации свыше 200 населённых пунктов, — сказал глава государства в обращении к нации из Аллеи шехидов в Баку, которое транслировалось по государственному телевидению.

Алиев подчеркнул, что если Ереван не выполнит условия Баку, то армия страны «пойдёт до конца».

Мы освобождаем земли в одиночку, — добавил президент Азербайджана.

Ранее азербайджанский лидер заявил, что стратегически важный город Шуша в Нагорном Карабахе перешёл под контроль Азербайджана, а дата 8 ноября навсегда войдёт в историю страны. По его словам, Шуша была освобождена не в результате переговоров, а путём «освободительной войны».

27 сентября в регионе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом на ротационной основе там находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём, писал NEWS.ru.