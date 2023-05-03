Алиев выразил надежду «хотя бы на прогресс» в переговорах с Арменией

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Четвертая международная конференция, посвященная 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, в конференции принимает участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев

Баку надеется на прогресс в переговорах глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне, заявил президент республики Ильхам Алиев, выступая на международной конференции в Шуше, трансляция которой ведется в YouTube. Ранее в госдепартаменте США выразили готовность продолжать поддержку процесса мирных переговоров между двумя странами.

Надеюсь, что переговоры в Вашингтоне принесут если не результаты, то хотя бы видимый прогресс, — сказал Алиев.

Он отметил, что Баку направил Еревану четыре варианта проекта мирного договора, ответ на которые получил лишь за неделю до встречи в США. По его словам, без этого встреча министров в Вашингтоне была бы бесполезной. При этом азербайджанский лидер отметил, что армянская сторона продолжает высказывать территориальные претензии. Он подчеркнул, что любая попытка включить «так называемую Нагорно-Карабахскую Республику, которая не существует, в текст мирного договора контрпродуктивна».

Алиев также заявил, что при отсутствии со стороны Еревана конструктивного подхода, мира и взаимодействия между республиками не будет. В этом случае Армении придется искать место в новой геополитической конфигурации, поскольку «вся геополитическая ситуация не только в регионе, но и в мире изменилась», и для нее это станет большим вызовом.

Если Армения не хочет мира, то мира не будет. Мы знаем из истории, что есть страны, которые не подписали мирное соглашение. Это не хорошо ни для Армении, ни для региона. Конечно, это не будет хорошо и для Азербайджана. Поэтому мы все же надеемся, что они будут вести себя разумно и не будут использовать тактику, которую применяли во время оккупации, когда действовала бывшая Минская группа, — подчеркнул Алиев.

Ранее в Ереване анонсировали новую встречу глав МИД Армении, Азербайджана и России, которая должна состояться в Москве. Глава армянской парламентской комиссии по вопросам евроинтеграции Арман Егоян не назвал точную дату, но сообщил, что встреча должна пройти в ближайшее время. Стороны уже дали предварительное согласие на нее.