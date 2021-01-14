Алиев впервые поехал в город Шуша в Карабахе

https://static.news.ru/photo/996f1a00-5702-11eb-a648-fa163e074e61_660.jpg Ильхам и Мехрибан Алиевы Фото: firstvicepresidentazerbaijan/instagram.com

Глава Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга — первая леди страны Мехрибан Алиева — впервые отправились в город Шуша (Шуши) в Карабахе. Населённый пункт перешёл под контроль армии республики 8 ноября 2020 года во время военной эскалации в Нагорном Карабахе. До этого президент объявил город культурной столицей Азербайджана.

Выехали рано утром, направление — город Шуша, — заявил Алиев на видеозаписи, опубликованной в официальном аккаунте его супруги в социальной сети Instagram.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября Алиев, Путин и Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что замглавы МИД РФ Андрей Руденко встретился с послами Соединённых Штатов Америки и Франции в Москве Джоном Салливаном и Пьером Леви. Дипломатам рассказали о переговорах Кремля по Нагорному Карабаху с Баку и Ереваном при участии руководителя РФ Владимира Путина, его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева и армянского премьера Никола Пашиняна. Мероприятие прошло 11 января 2021 года.