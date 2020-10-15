Алиев: вопрос о создании в Азербайджане военной базы Турции не обсуждался

https://static.news.ru/photo/c5fc4938-0ef2-11eb-8d97-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев Фото: wwwmodgovaz/facebook.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что вопрос о создании в республике военной базы Турции не обсуждался. Однако он подчеркнул, что в случае возникновения опасности для страны, вопрос о помощи Анкары будет поднят.

У нас с Турцией подписаны договоры во многих сферах, в которых в том числе есть пункты о сотрудничестве и взаимной помощи в военной сфере. Турция — наш союзник, и в случае возникновения серьёзной опасности для Азербайджана мы можем использовать эти возможности. Но никаких обсуждений о создании в Азербайджане военной базы Турции не проводилось, — сказал глава государства в интервью турецкому телеканалу NTV.

Значительная часть беседы была посвящена конфликту в Нагорном Карабахе. Алиев, в частности, говорил, что считает военно-политический путь самым приемлемым для его разрешения. Он также заверил, что Азербайджан готов рассмотреть предложения о международных усилиях по обеспечению мира после завершения военного противостояния.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Открытые боестолкновения в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер, писал NEWS.ru.