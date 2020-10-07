СМИ: Глава МИД Армении приедет в Москву для встречи с Лавровым

https://static.news.ru/photo/96457014-0896-11eb-a11e-fa163e074e61_660.jpg Зограбом Мнацаканян Фото: Xinhua/Global Look Press

12 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров может встретиться в Москве с главой МИД Армении Зограбом Мнацакяном.

Источник в дипломатических кругах рассказал «Дождю», что визит армянского политика продлится с 11 по 13 октября. При этом планы ещё могут поменяться в зависимости от развития ситуации в Нагорном Карабахе. Конфликт Еревана и Баку должен стать основной темой переговоров двух министров. Информацию о готовящемся визите подтвердил информированный источник издания в Армении.

Также ведётся работа по организации встречи сопредседателей Минской группы ОБСЕ по проблеме Нагорного Карабаха. Мероприятие может пройти в Женеве 8–9 октября.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что урегулирование карабахского конфликта должно произойти на основе политического соглашения, гарантированного ведущими странами мира, передавал NEWS.ru.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.