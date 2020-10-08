Алиев потребовал от Армении график вывода войск из Карабаха

https://static.news.ru/photo/bf51f486-0941-11eb-b045-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев Фото: Ilham Aliyev/facebook.com

Власти Армении должны представить график вывода своих войск из Нагорного Карабаха, утверждённый Минской группой ОБСЕ. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Нам удалось освободить часть оккупированных территорий и наша главная цель — восстановление территориальной целостности Азербайджана. Армения должна предоставить нам график вывода своих войск с оккупированных территорий, — сказал он в интервью телеканалу Euronews.

Алиев добавил, что после этого следует принимать меры, направленные на прекращение огня.

Накануне сообщалось, что глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов 8 октября отправится с рабочим визитом в Женеву. Он представит в ОБСЕ варианты урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.