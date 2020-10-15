Алиев назвал число погибших мирных жителей в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/a6c489d4-0efe-11eb-a3a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tofik Babayev/XinHua/Global Look Press

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что за время последнего обострения в Нагорном Карабахе погибли 43 мирных гражданина Азербайджана, более 200 ранены. За время боевых действий были разрушены около двух тысяч домов.

На сегодняшний день у нас 43 погибших среди мирного населения и более 200 раненых, около двух тысяч домов в сёлах и городах, которые прилегают к линии соприкосновения, либо полностью разрушены, либо пострадали, — заявил РИА Новости Алиев.

О потерях среди азербайджанских военнослужащих он пообещал сообщить «по истечении горячей фазы конфликта».

Как писал NEWS.ru, «красной чертой» для Азербайджана является признание независимости Нагорного Карабаха. Ильхам Алиев заявил, что ни при каких условиях целостность страны не может быть нарушена.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.