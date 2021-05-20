Алиев надеется на тесное сотрудничество с новыми властями Армении

https://static.news.ru/photo/ae35df18-b987-11eb-8a25-96000091f725_660.jpg Ильхам Алиев Фото: president.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду, что новое правительство Армении после досрочных выборов в парламент этой страны будет тесно сотрудничать с Баку. Об этом он заявил на онлайн-конференции, посвящённой развитию и перспективам сотрудничества на Южном Кавказе.

Мы надеемся, что новое правительство [Армении] после выборов будет проводить политику более тесного сотрудничества с Азербайджаном, потому что растёт наше экономическое взаимодействие, транспортные проекты создают новые возможности. После разрешения нагорнокарабахского конфликта, думаю, все страны региона могут найти новые возможности, новые экономические стимулы, нужно лишь как следует спланировать наши совместные шаги так, чтобы они вели к стабильности, безопасности и экономическому развитию, — отметил Алиев.

Проведение досрочных парламентских выборов в Армении, назначенных на 20 июня, стало результатом правительственного кризиса, разразившегося в республике из-за скандальных заявлений премьера Никола Пашиняна и его конфликта с военными. В конце апреля он ушёл в отставку, но до подведения итогов летних выборов продолжит выполнять функции главы правительства.

Ранее президент Азербайджана сказал, что Баку готов начать переговоры с Ереваном по вопросу делимитации границы. Политик подчеркнул, что армянская реакция на сложившуюся ситуацию может привести к усилению напряжённости в регионе. По его словам, ситуация на границе в настоящий момент стабильна.