Алиев: мы пойдём до конца, если Ереван не примет условия Баку

https://static.news.ru/photo/c3968bca-21a5-11eb-af0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/military_az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна намерена идти до конца в конфликте в Нагорном Карабахе, если Армения не примет условия Баку.

Глава государства выступит с обращением к азербайджанскому народу. Он отметил, что армянские вооружённые силы должны покинуть оккупированные территории в Карабахе — это единственное условие.

Мы пойдём до конца, если власти Армении не ответят на наше требование. Они должны уйти со всех оккупированных территорий, — заявил Алиев.

Азербайджанский лидер напомнил, что бои продолжаются и ряд населённых пунктов остаётся оккупированным. Он подчеркнул, что Армения, обращаясь за помощью к другим странам, фактически признаёт поражение.

Ранее NEWS.ru писал, что азербайджанские вооружённые силы взяли под контроль город Шуша. Алиев подчеркнул, что этот день навсегда войдёт в историю страны.

27 сентября в регионе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом на ротационной основе там находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.