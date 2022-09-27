Алиев: мы не позволим врагу снова создать для нас угрозу

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Ильхам Алиев

Возрастающая мощь Азербайджана является гарантом независимости страны, которая не позволит врагу вновь создать ей угрозу, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он подчеркнул, что враг не сможет «поднять голову», передает «Интерфакс-Азербайджан».

Мы не позволим врагу вновь поднять голову, мы не позволим ему снова создать для нас угрозу. <...> возрастающая мощь нашей страны, в том числе и военная, является гарантом нашей независимости и комфортной жизни, — сказал Алиев.

Он добавил, что в случае угрозы «Азербайджан незамедлительно перейдет к действиям». В то же время Алиев выразил уверенность, что «это не понадобится».

В Азербайджане 27 сентября отмечается как День памяти. В 12:00 по бакинскому времени в республике почтили минутой молчания память военных, погибших в вооруженного конфликта осенью 2020 года.

Президент Азербайджана и первая леди Мехрибан Алиева посетили сегодня, 27 сентября, город Шушу. Освобождение этого населенного стало кульминацией 44-дневной войны. Вооруженные силы Азербайджана 8 ноября 2020 года освободили город, одержав победу.

В ночь на 10 ноября 2020 года президенты Азербайджана, РФ, а также премьер-министр Армении подписали трехстороннее заявление, которое положило конец боевым действиям. На основании этого документа, Азербайджану были возвращены еще три района (Агдамский, Кяльбаджарский и Лачинский).