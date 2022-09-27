Возрастающая мощь Азербайджана является гарантом независимости страны, которая не позволит врагу вновь создать ей угрозу, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он подчеркнул, что враг не сможет «поднять голову», передает «Интерфакс-Азербайджан».
Мы не позволим врагу вновь поднять голову, мы не позволим ему снова создать для нас угрозу. <...> возрастающая мощь нашей страны, в том числе и военная, является гарантом нашей независимости и комфортной жизни, — сказал Алиев.
Он добавил, что в случае угрозы «Азербайджан незамедлительно перейдет к действиям». В то же время Алиев выразил уверенность, что «это не понадобится».
В Азербайджане 27 сентября отмечается как День памяти. В 12:00 по бакинскому времени в республике почтили минутой молчания память военных, погибших в вооруженного конфликта осенью 2020 года.
Президент Азербайджана и первая леди Мехрибан Алиева посетили сегодня, 27 сентября, город Шушу. Освобождение этого населенного стало кульминацией 44-дневной войны. Вооруженные силы Азербайджана 8 ноября 2020 года освободили город, одержав победу.
В ночь на 10 ноября 2020 года президенты Азербайджана, РФ, а также премьер-министр Армении подписали трехстороннее заявление, которое положило конец боевым действиям. На основании этого документа, Азербайджану были возвращены еще три района (Агдамский, Кяльбаджарский и Лачинский).